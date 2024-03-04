Предсказать землетрясение в Алматы пытаются казахстанские сейсмологи

Ученые работают над улучшением прогнозирования землетрясений в Казахстане, в частности, в Алматы. О проделанном глава Национального центра сейсмических наблюдений Даулет Сарсенбаев рассказал президенту Казахстана.

Прогноз землетрясений в Алматы в скором времени может стать более точным – за последние годы в городе были реализованы соответствующие меры, сообщил директор Научного центра сейсмологических наблюдений Даулет Сарсенбаев.

Ученого принял президент Казахстана, передает Акорда. Встреча с Касым-Жомартом Токаевым состоялась в Алматы.

Сарсенбаев рассказал, что в прошлом году удалось приобрести оборудование для 11 из 16 алматинских сейсмостанций.

"Благодаря Программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения. В рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто 6 новых станций"

– глава центра

Токаев обратил внимание на то, что сейсмобезопасность – главный фактор национальной безопасности Казахстана. Глава государства также коснулся мер по внедрению современных систем раннего предупреждения, затронул и тему повышения квалификации сейсмологов.

Можно ли предсказать землетрясение?

Спрогнозировать землетрясение можно – люди занимались этим еще в древние времена. В Китае использовали своеобразный сейсмограф – вазу с драконами, которые держали во рту шарики. При колебаниях земной коры шарики выпадали, причем с той стороны, откуда пришли толчки. Японские рыбаки следили за поведением сомов: эти придонные рыбы перед стихийным бедствием поднимаются к поверхности. Везде людей предупреждали домашние животные, особенно собаки: они начинали беспокоиться и выбегать на улицу.

Сейчас для прогнозов используются специальные приборы. Однако точность прогноза тем больше, чем дольше осталось до землетрясения. Долгосрочные (на годы) прогнозы гораздо более надежны, чем средне- и краткосрочные (месяцы и дни). Это связано с тем, что процессы в земной коре зависят от множества разных факторов, информации о некоторых у человека в принципе может не быть. И часто бывает, что ученые фиксируют предвестники, а самого землетрясения так и не происходит.

Однако сейсмологи продолжают совершенствовать свои методы и повышают точность прогнозов.