Землетрясение в Алматы – затоплен дом, есть раненый

Молодой человек получил небольшие травмы во время землетрясения в Алматы, рассказали в городском управлении здравоохранения.
За помощью к врачам обратился 18-летний молодой человек.
"Диагноз – ушиб и растяжение связок правого голеностопного сустава и стопы"
– ведомство
После оказания первой помощи пострадавший был отпущен домой, лечиться он будет амбулаторно.
Потоп в жилом доме
В четырехэтажном доме на последнем, техническом этаже произошла авария: через полчаса после подземных толчков отлетел кран на отопительной трубе, и горячая вода потоком хлынула вниз.
Как сообщает Sputnik Казахстан, в городском акимате ЧП объяснили плохим состоянием труб. В ведомстве уточнили, что дом пока отключен от отопления. К счастью, никто не пострадал.
Транспорт в Алматы
В МЧС Казахстана сообщали, что на работу аэропорта и железнодорожных вокзалов землетрясение не повлияло.
Что касается метро, то оно на время было закрыто. Специалисты проверили состояние тоннелей и убедились, что они не повреждены. Поезда снова отправились по маршрутам с 16.30 по местному времени (14.30 мск).
Землетрясение в Алматы
Подземные толчки произошли сегодня в 11.22 (09.22 мск) на границе Казахстана с Киргизией. Магнитуда достигала 6.1. Землетрясение почувствовали жители самого Алматы и области (5 баллов), а также Жетысуской области – 2 балла.