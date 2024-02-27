Землетрясение в Алматы – затоплен дом, есть раненый

Один человек пострадал в результате землетрясения сегодня в Алматы. Кроме того, в многоэтажном жилом доме произошла авария, и квартиры затопило кипятком из системы отопления.

Молодой человек получил небольшие травмы во время землетрясения в Алматы, рассказали в городском управлении здравоохранения.

За помощью к врачам обратился 18-летний молодой человек.

"Диагноз – ушиб и растяжение связок правого голеностопного сустава и стопы"

– ведомство

После оказания первой помощи пострадавший был отпущен домой, лечиться он будет амбулаторно.

Потоп в жилом доме

В четырехэтажном доме на последнем, техническом этаже произошла авария: через полчаса после подземных толчков отлетел кран на отопительной трубе, и горячая вода потоком хлынула вниз.

Как сообщает Sputnik Казахстан, в городском акимате ЧП объяснили плохим состоянием труб. В ведомстве уточнили, что дом пока отключен от отопления. К счастью, никто не пострадал.

Транспорт в Алматы

В МЧС Казахстана сообщали, что на работу аэропорта и железнодорожных вокзалов землетрясение не повлияло.

Что касается метро, то оно на время было закрыто. Специалисты проверили состояние тоннелей и убедились, что они не повреждены. Поезда снова отправились по маршрутам с 16.30 по местному времени (14.30 мск).

Землетрясение в Алматы

Подземные толчки произошли сегодня в 11.22 (09.22 мск) на границе Казахстана с Киргизией. Магнитуда достигала 6.1. Землетрясение почувствовали жители самого Алматы и области (5 баллов), а также Жетысуской области – 2 балла.