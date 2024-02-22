Вестник Кавказа

Казахстан сотрясло землетрясение

Казахстан сотрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неподалеку от Алматы произошло сильное землетрясение. Местные жители почувствовали толчки, включились сирены. Сила природного явления оценивается в 5 баллов.

Сегодня в Алматы зафиксировано землетрясение, его сила составила 5 баллов.

Подземные толчки случились в 11.22 по местному времени, магнитуда MPV 6.1, информируют сейсмологи Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Эпицентр природного явления находился южнее Алматы, в 31 км от города на юг и залегал на глубине 10 км.

Жители города ощутили подземные толчки, сработали сирены. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее этим утром более глубокое землетрясение произошло в Китае, в 400 км от Алматы. Оно также было зафиксировано сейсмологами в Казахстане. 

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