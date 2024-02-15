Жители Алматы ощутили отголоски землетрясения в Китае

Минувшей ночью казахстанский мегаполис слегка потрясло землетрясение, эпицентр которого находился в Китае – его магнитуда в Алматы составляла всего 2 балла, однако жителей города подземные толчки обеспокоили.

Жители Алматы нынешней ночью почувствовали отголоски землетрясения, произошедшего в Китае – его зафиксировала сеть сейсмических станций "ННЦСН и И" МЧС Казахстана.

Землетрясение произошло в 00:26 по местному времени, его эпицентр находился в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда в эпицентре не сообщается, в МЧС страны уточнили, что это был афтершок, передает Sputnik Казахстан.

В Алматы ощущались подземные толчки силой в 2 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тем не менее, жители мегаполиса обеспокоены возможностью повторения подземных толчков – в МЧС им порекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.