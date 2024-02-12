Каспийское море пережило тройное землетрясение

Каспийское море сегодня трижды – в полдень, в 16-м часу и почти в 18 часов – произошли землетрясения. Все они были небольшой силы и не ощущались на берегу.

Сегодня в Каспийском море, по данным сейсмологов НАНА, произошло не одно, а три последовательных землетрясение небольшой магнитуды.

Напомним, первые подземные толчки были зафиксированы в Каспийском море около 12:00 по московскому времени, их магнитуда не превысила 3,4. Источник природного явления располагался на глубине 11 км под морским дном.

Подземные толчки повторились в 15:46, на сей раз они были несколько слабее – магнитуда достигла только 3,2. Азербайджанские сейсмологи не уточнили глубину источника толчков.

В третий раз землетрясение удалось зафиксировать в 17:49, теперь его магнитуда составила 3,3. Вновь нет данных об очаге землетрясения.

На каспийском побережье во всех трех случаях землетрясение не ощущалось.