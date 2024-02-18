Каспий потрясло землетрясение

Землетрясение произошло в Каспийском море. По данным Бюро исследований землетрясений, оно было зарегистрировано на 11 км. Ранее землетрясение потрясло центр Азербайджана.
Землетрясение произошло в Каспийском море, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы на 11 км.
Напомним, в Саатлинском районе Азербайджана 15 февраля произошло землетрясение, магнитуда составила 3,9. Жители ощутили подземные толчки.