Вестник Кавказа

Каспий потрясло землетрясение

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в Каспийском море. По данным Бюро исследований землетрясений, оно было зарегистрировано на 11 км. Ранее землетрясение потрясло центр Азербайджана.

Землетрясение произошло в Каспийском море, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы на 11 км.

Напомним, в Саатлинском районе Азербайджана 15 февраля произошло землетрясение, магнитуда составила 3,9. Жители ощутили подземные толчки.

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