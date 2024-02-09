Вестник Кавказа
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Землетрясение потрясло центр Азербайджана

Землетрясение потрясло центр Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в центре Азербайджана. Подземные толчки ощущались. Ранее в Ширване потрясло на 5,1, очаг находился на глубине 53 км.

В Саатлинском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Магнитуда составила 3,9. Согласно данным, жители ощутили подземные толчки.

В январе землетрясение потрясло Ширван, магнитуда подземных толчков была 5,1, а очаг располагался на глубине 53 км.

Стихийное бедствие привело появлению трещин в некоторых частных домах.

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