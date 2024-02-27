Землетрясение в Алматы - что происходит сейчас?

Сильное землетрясение произошло в Алматы сегодня. За ним последовал как минимум один афтершок. В связи с ЧС создан оперштаб, занятия в школах отменены, метро не работает, горожан просят не покидать мест сбора населения.

Сегодня в Алматы в 11.22 случилось землетрясение, нарушившее жизнь города. На данный момент все службы работают в усиленном режиме, создан оперштаб в связи с ЧС.

Землетрясение в Алматы

Подземные толчки силой 5 баллов были зафиксированы сейсмологами и ощущались населением. Землетрясение почувствовали как в городе, так и в соседних областях - Алматинской и Жетысуской. Эпицентр природного явления располагался в 31 км от Алматы к югу.

В момент землетрясения сработали сирены, ДЧС провели перехват теле- и радиоканалов. Оповещение населения проводилось и через смс-сообщения.

Афтершоки

Спустя несколько часов зафиксирован афтершок. Его ощутила примерно половина горожан.

"На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о прошедшем землетрясении обрабатываются, данные будут доведены дополнительно"

– ДЧС

Оперштаб и горячая линия

В связи с землетрясением развернут оперативный штаб. Горячие линии работают в ДЧС Алматы, а также Алматинской и Жетысуской областей.

Аким города Ерболат Досаев работает в оперштабе, даны поручения всем службам, обсуждается дальнейший план действий. Население просят не поддаваться панике и не верить слухам.

"Все системы жизнеобеспечения города подключены. Департамент полиции города работает в штатном режиме"

– администрация города

Порядок в Алматы сегодня обеспечивают более 2 тыс полицейских, на усиленный режим переведены патрульные, участковые и инспекторы ювенальной полиции.

Транспортная ситуация

Метро в городе встало, возобновить работу планируют через три часа. За это время специалисты проведут работы по обследованию тоннелей. Пассажиры были успешно эвакуированы.

Оперативная и дорожная обстановка стабильная и контролируемая. Трафик на дорогах Алматы вырос, образовались пробки. движение осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, местами введено ручное регулирование. Под контроль взяты АЗС.

Международный аэропорт Алматы работает штатно, повреждений ни в здании авиагавани, ни на взлетно-посадочной полосе не обнаружено.

Обстановка в Алматы

"Уважаемые жители и гости Алматы! <…> Просим вас сохранить спокойствие и находиться в местах сбора населения предварительно до 16:00. Результаты заключения комиссии будут доведены дополнительно"

– Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев

Развернуты 384 пункта приема населения.

Занятия в школах и колледжах города во вторую смену отменены. В детских садах дети остаются сегодня по желанию родителей.

Последствия землетрясения

Ущерб после землетрясения предстоит подсчитать. На данный момент известно, что в некоторых зданиях выбиты стекла, на стенах появились трещины. Жителей просят на горячую линию сообщать о последствиях землетрясением.

"По поступающим обращениям о видимых повреждениях домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования"

– акимат