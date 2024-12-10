Вестник Кавказа

Россияне рассказали, сколько потратят на подарки на Новый год

Подарки под ёлкой
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Опрос показал, как россияне собираются отмечать Новый год 2025 и какие расходы планируют. Одной из основных статей расхода станут новогодние подарки.

На празднование прихода 2025 года россияне потратят на 16% больше, чем на прошлый Новый год, такие новогодние траты - исторический максимум.

Согласно предновогоднему опросу ВЦИОМ, в среднем потратить на праздник россияне планируют 62 тыс 655 рублей.

На новогодний стол опрошенные выделят более 13 тыс рублей, подарки обойдутся дороже - почти 23 тыс рублей. Еще свыше 26 тыс рублей респонденты закладывают на досуг и развлечения: новогодние детские елки, посещение ресторанов, туристические поездки.

Основная масса жителей РФ встретит 2025-й год дома (76%), остальные на Новый год планируют отправиться в гости, на дачу, в санаторий.

Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в формате телефонного интервью, участие в нем приняли 1,6 тыс россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Опрос проведен по запросу РИА Новости.

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