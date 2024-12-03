Пожар в Краснодаре: трое жильцов многоэтажки госпитализированы

В краснодарской столице потушили возгорание в жилом доме на улице Тургенева. В результате происшествия 3 человека попали в больницу.

В одном из пятиэтажных домов в Краснодаре потушили пожар. Оказалось, что загорелась жилая комната на 2 этаже, передали в местном МЧС.

«В 08:36 мск 10 декабря диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, 126. По прибытию установлено, что произошло возгорание в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. В 9:09 мск пожар был ликвидирован»

- МЧС Краснодарского края

В результате происшествия 3 человека попали в больницу из-за отравления дымом.

Спасателям пришлось провести эвакуацию 26 человек, включая 1 ребенка. Также они спасли 12 человек из горящего дома.