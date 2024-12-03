Вестник Кавказа

Общежитие загорелось ночью в Махачкале

Общежитие загорелось ночью в Махачкале
© Фото: пресс-служба МЧС Дагестана
В Махачкале вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Эвакуировано свыше 200 человек. Жертв и пострадавших не обнаружено.

В общежитии Дагестанского государственного университета в Махачкале этой ночью вспыхнул пожар, пишет пресс-служба дагестанского МЧС.

Информация о пожаре в студенческом доме по улице Ярагского 59 поступила по системе 112. К месту происшествия был направлен спасательный наряд.

Отмечается, что из горящего здания было эвакуировано 220 человек. Огонь, который вспыхнул на втором этаже общежития, был потушен на площади 20 кв м.

В ведомстве подчеркнули, что пожар не привел к жертвам и пострадавшим.

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