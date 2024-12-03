Общежитие загорелось ночью в Махачкале

В Махачкале вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Эвакуировано свыше 200 человек. Жертв и пострадавших не обнаружено.

В общежитии Дагестанского государственного университета в Махачкале этой ночью вспыхнул пожар, пишет пресс-служба дагестанского МЧС.

Информация о пожаре в студенческом доме по улице Ярагского 59 поступила по системе 112. К месту происшествия был направлен спасательный наряд.

Отмечается, что из горящего здания было эвакуировано 220 человек. Огонь, который вспыхнул на втором этаже общежития, был потушен на площади 20 кв м.

В ведомстве подчеркнули, что пожар не привел к жертвам и пострадавшим.