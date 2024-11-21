iPhone популярнее всего в Дагестане и Чечне – исследование

Мобильные телефоны iPhone оказались особенно популярны в республиках Северного Кавказа, показало исследование. В других регионах страны предпочтение отдают Android.

Исследователи подсчитали, какие мобильные платформы доминируют в том или ином регионе. Выяснилось, что наибольшее количество владельцев iPhone в России – в Дагестане и Чечне.

Как показало исследование, 63% дагестанцев отдают предпочтение iPhone. Также "яблочные" устройства в приоритете у жителей Чечни – около 61% чеченцев являются обладателями iPhone.

Преобладание "яблочных" телефонов отмечено еще в одном регионе СКФО – Северной Осетии (51%).

Это заметно отличается от общероссийской картины, где доминируют аппараты на базе Android. Порядка 58% соотечественников пользуются смартфонами на Android, американскую фирму выбрали 42%, показало исследование T-Data.

Интересно отметить, что iPhone традиционно считаются более дорогостоящими устройствами, но жителей кавказских республик этот факт не останавливает от покупки.