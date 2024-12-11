На освобожденных территориях Азербайджана откроют более 3 тыс км дорог

Баку активно развивает транспортную сеть на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Планируется ввод более 3 тыс км дорог.

Власти Азербайджана подготовят новую пятилетнюю программу социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание в ней будет уделено освобожденных территориям Карабаха и Восточного Зангезура, где реализуют ряд транспортных проектов. Об этом сообщил премьер страны Али Асадов.

На освобожденных территориях страны в работе находятся 45 проектов дорожного строительства. Проекты улучшат транспортную доступность деоккупированных районов, здесь введут в эксплуатацию 3,2 тыс км дорог, в том числе более 1,2 тыс км дорог местного значения.

Всего в Азербайджане за три года привели в порядок или построили более 2,7 тыс км транспортных артерий. Чуть менее 1,5 тыс км относятся к дорогам местного значения.