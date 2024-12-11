Вестник Кавказа

На освобожденных территориях Азербайджана откроют более 3 тыс км дорог

На освобожденных территориях Азербайджана откроют более 3 тыс км дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку активно развивает транспортную сеть на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Планируется ввод более 3 тыс км дорог.

Власти Азербайджана подготовят новую пятилетнюю программу социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание в ней будет уделено освобожденных территориям Карабаха и Восточного Зангезура, где реализуют ряд транспортных проектов. Об этом сообщил премьер страны Али Асадов. 

На освобожденных территориях страны в работе находятся 45 проектов дорожного строительства. Проекты улучшат транспортную доступность деоккупированных районов, здесь введут в эксплуатацию 3,2 тыс км дорог, в том числе более 1,2 тыс км дорог местного значения. 

Всего в Азербайджане за три года привели в порядок или построили более 2,7 тыс км транспортных артерий. Чуть менее 1,5 тыс км относятся к дорогам местного значения.

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