Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан наращивают торговлю

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России и Азербайджана в этом году вырос на 14,5%. Азербайджан нарастил экспорт своей продукции в Россию. Москва стала третьим торговым партнером Баку.

Россия и Азербайджан с начала текущего года нарастили товарооборот на 14,5%, общая сумма составила почти $4 млрд, приводит данные Государственный таможенный комитет АР.

В этом году Азербайджан увеличил экспорт своей продукции в Россию на 1,2% - до $972,5 млн. В то же время поставки из России в Азербайджан возросли почти на 20% - примерно до $3 млрд.

В свою очередь, Россия стала третьим торговым партнером Азербайджана, уступая Италии и Турции. На долю торговых операций пришлось чуть более 10% внешнеторгового оборота Баку.

Стоит добавить, что с января по октябрь 2023 года страны за 10 месяцев наторговали на $3,4 млрд, а за весь год в целом – на $4,3 млрд (+17,5%).

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