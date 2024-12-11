Вестник Кавказа

Пятигорск обзаведется системой туристической навигации в 2025 году

Магазин сувениров в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В будущем году в Пятигорске появится полноценная навигационная система для туристов. Она позволит гостям города лучше ориентироваться в достопримечательностях.

Систему туристической навигации создадут в Пятигорске в 2025 году, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

«Со следующего года мы начинаем нашу программу по туристической навигации. Она идет не только за счет бюджета города, но и за счет наших туристических агентств. Мы уже установили везде по городу карты Пятигорска, где указаны основные достопримечательности»

- Дмитрий Ворошилов

К реализации основной части проекта приступят в следующем году, передал он. На главных достопримечательностях Пятигорска, включая Емануелевский парк, установят таблички с QR-кодами. Благодаря им туристы смогут узнать историю и информацию об объекте.

Напомним, что власти Пятигорска также благоустроят территорию Новопятигорского озера, из-за чего жители города и туристы лишаться купального сезона в 2025 году. Работы по реконструкции планируют завершить в мае 2026 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двое маленьких жителей Ставрополья отравились угарным газом

Двое маленьких жителей Ставрополья отравились угарным газом

В Пятигорске отменили пляжный сезон-2025

В Пятигорске отменили пляжный сезон-2025

Кто не будет платить туристический налог на Ставрополье?

Кто не будет платить туристический налог на Ставрополье?

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Еще один светофор с кнопкой появился в Невинномысске

Еще один светофор с кнопкой появился в Невинномысске

Названы главные страны-поставщики мандаринов в Ставропольский край

Названы главные страны-поставщики мандаринов в Ставропольский край

На Кубани появится новая природная территория

На Кубани появится новая природная территория

&quot;Приора&quot; на летних шинах влетела в машины на Ставрополье

"Приора" на летних шинах влетела в машины на Ставрополье

В Кавминводах обновят систему водоснабжения

В Кавминводах обновят систему водоснабжения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы