Пятигорск обзаведется системой туристической навигации в 2025 году

В будущем году в Пятигорске появится полноценная навигационная система для туристов. Она позволит гостям города лучше ориентироваться в достопримечательностях.

Систему туристической навигации создадут в Пятигорске в 2025 году, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

«Со следующего года мы начинаем нашу программу по туристической навигации. Она идет не только за счет бюджета города, но и за счет наших туристических агентств. Мы уже установили везде по городу карты Пятигорска, где указаны основные достопримечательности»

- Дмитрий Ворошилов

К реализации основной части проекта приступят в следующем году, передал он. На главных достопримечательностях Пятигорска, включая Емануелевский парк, установят таблички с QR-кодами. Благодаря им туристы смогут узнать историю и информацию об объекте.

Напомним, что власти Пятигорска также благоустроят территорию Новопятигорского озера, из-за чего жители города и туристы лишаться купального сезона в 2025 году. Работы по реконструкции планируют завершить в мае 2026 года.