В Пятигорске отменили пляжный сезон-2025

Коренным жителям и гостям курортного Пятигорска будущим летом придется отказаться от отдыха у воды – это связано с реконструкцией излюбленного горожанами Новопятигорского озера, которую власти хотят завершить досрочно.

Купального сезона в 2025 году в курортном Пятигорске не будет – власти хотят рекордными темпами благоустроить территорию Новопятигорского озера – любимого места отдыха горожан, чтобы завершить работы в мае 2026 года, на год раньше запланированного срока, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

"Несмотря на то, что у нас в программе работа и объем финансирования запланированы до конца 2026 года, мы хотим в 2025 году авансом сделать часть работ, которые по срокам должны быть в 2026 году, чтобы до мая 2026 года полностью завершить благоустройство и открыть новый купальный сезон"

- Дмитрий Ворошилов

Собственно благоустройство пляжа на берегу водоема подходит к концу, но это лишь первый этап работ. А дальше на территории напротив пляжной зоны начнется обустройство велодорожек, беговых дорожек и прогулочных зон, которое будут сопровождать масштабные строительные работы, передает ТАСС.

Именно они и не позволят открыть купальный сезон будущим летом – все работы летом будут проходить в пляжной зоне и в примыкающих к ней территориях, добавил сити-менеджер.