Пятигорск озеленят за 28 млн рублей

Подрядчику, который будет готов взяться за благоустройство курортной зоны Пятигорска на Ставрополье, заплатят минимум 28 млн рублей за все работы. Сейчас городские власти объявили прием заявок.

Пятигорску требуется подрядчик для благоустройства и озеленения курортной зоны. Городские власти готовы заключить контракт на 28 млн рублей. Об этом говорит информация с портала единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно данным из контракта, работы будут окончены 30 марта следующего года. Заявки принимаются еще две недели.

Что требуется от подрядчика? Он будет должен высадить деревья и кустарники, а также полить их. Всего ему нужно будет посадить около 8 тыс саженцев.

Помимо этого, в контракте указаны критерии качества работы: материал должен соответствовать государственным стандартам и саженцы обязаны быть со здоровыми корнями.

Подрядчик также не должен испортить асфальт, бордюр, газон, урны и другие объекты инфраструктуры.