Вестник Кавказа

Экскурсию об открытке представят в Пятигорске на Новый год 2025

Экскурсию об открытке представят в Пятигорске на Новый год 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Занимательные программы готовит для туристов комплекс "Моя история. Моя страна" в Пятигорске. Одна из них состоится в формате иммерсивной экскурсии, посвященной такому явлению, как открытки на Новый год и Рождество.

Гости комплекса "Моя история. Моя страна", действующего в Пятигорске, на Новый год смогут посетить тематические театрализованные программы, рассказала заведующая филиалом Яна Скрипник.

По ее словам, организаторы подготовили множество самых разных экскурсий. Некоторые из них проводятся в театрализованном формате.

На одной из таких творческих экскурсий, которая называется "Рождественские традиции", можно будет узнать, как праздновались Новый год и Рождество в России раньше, как во времена Российской империи, так как и при СССР.

"Планируем сделать интересную экскурсию иммерсивную по открытке о том, какие традиции создания новогодней и рождественской открытки были"

– Скрипник

Для малышей, которые зимой будут отдыхать на каникулах, будут обустроены игровые зоны. Организаторы подготовили также различные викторины. Состоятся и интересные мастер-классы. Так, на одном из них все желающие смогут сделать змею (символ 2025 года) из бумаги.

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