Вестник Кавказа

В Тбилиси прошла 18-я акция протеста

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В воскресенье вечером оппозиция в Грузии провела очередную, 18-ю акцию протеста. Митинг был мирным и завершился около полуночи.

Ежедневные протестные акции в Грузии продолжаются: накануне вечером оппозиционеры вышли к парламенту страны в 18-й раз, они выражают недовольство решением властей об отказе от переговоров с Евросоюзом.

Воскресная акция протеста в грузинской столице стартовала днем с нескольких шествий, участники которых к вечеру традиционно собрались у здания парламента и перекрыли проспект Руставели. Несколько часов протестующие провели перед зданием, несмотря на морозную погоду. Акция проходила спокойно, правоохранители наблюдали за ситуацией, их вмешательство не потребовалось. Около полуночи протестующие стали расходиться по домам.

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