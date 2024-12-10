Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: что происходит сейчас?

Протесты в Грузии: что происходит сейчас?
© Фото: Варвара Клименко
В Грузии не прекращаются протесты оппозиции и сторонников. Сегодня митингующие собрались у здания парламента, где выборщики избрали нового президента.

В центре Тбилиси продолжаются протестные акции грузинской оппозиции и их сторонников. Митингующие сегодня днем собрались возле здания парламента страны.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", митингующие перекрыли проспект Руставели. При этом ситуация в центре грузинской столицы спокойная.

© Фото: Варвара Клименко

Отмечается, что участники держат плакаты, играют футбол, свистят и скандируют различные лозунги. Некоторые протестующие греются в кафе.

Говоря об играх в футбол, то протестующие таким образом напоминают, что Кавелашвили – в прошлом футболист. Он становился чемпионом России в составе "Алании".

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