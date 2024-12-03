Водитель без прав сбил пешехода и сбежал в КБР

Трагедия на дороге произошла в Лескенском районе. Автомобиль с нарушителем-рецидивистом сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, водитель уехал, а пешеход умер в больнице.

Автокатастрофа случилась в Кабардино-Балкарии, подробности ДТП озвучили в республиканском МВД.

В ведомстве пояснил, что авария случилась на федеральной трассе. Машина сбила мужчину, который переходил автодорогу в небезопасном месте. Раненого экстренно госпитализировали, но травмы оказались смертельными, и медики не смогли ему помочь – он умер спустя три часа.

"Как выяснилось, он возвращался домой от врача после процедур и пересекал проезжую часть в неустановленном месте"

– МВД

Что касается водителя, то он, сбив человека, не стал останавливаться и уехал с места ДТП. Однако бывшие рядом в момент аварии люди рассказали полицейским о том, на какой он был машине. Менее чем за час действия плана "Перехват" подозреваемого задержали.

Личность водителя установлена, это 27-летний житель Уруха. Мужчина ни разу в жизни не получал водительских прав. При этом он постоянно ездил на автомобиле своего отца, регулярно нарушая правила: за шесть лет с 2018 года его 22 раза привлекали к административной ответственности. Теперь же нарушитель стал фигурантом уголовного дела, он может лишиться свободы на срок до 12 лет.