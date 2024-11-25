Две автоаварии произошли на одном участке трассы в КЧР

В Карачаево-Черкесии машины столкнулись на одном участке дороги. Пострадали четыре человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сразу два ДТП случились за сутки на одном участке трассы Майкоп-Карачаевск в Карачаево-Черкесии, пишет пресс-служба республиканского ДТП.

Первая авария произошла 4 декабря в 12:50 мск. Водитель Hyundai наехал на пожилого мужчину, который переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу.

Второе ДТП зафиксировано 5 декабря в 8:41. Владелец Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Калиной". В результате госпитализированы двое водителей и пассажир Audi.

Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства двух происшествий. Кроме того, экспертиза проводит проверку по наличию алкоголя в крови водителей.