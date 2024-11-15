Вестник Кавказа

Маршрутка столкнулась с двумя машинами в Кабардино-Балкарии

ДТП с маршруткой в Нальчике
© Фото: Telegram-канал СУ СКР по Кабардино-Балкарии
В столице КБР произошло тройное ДТП, в котором столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадали пятеро граждан.

В понедельник, 25 ноября, в Нальчике произошла авария с участием маршрутки, в которой получили различные травмы пять человек. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

ДТП случилось примерно в 09:00. Согласно предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, проигнорировал дорожный знак и не стал уступать дорогу маршрутке, после чего она столкнулась с двумя легковыми машинами.

В аварии пострадали четверо пассажиров маршрутки и водитель одного из автомобилей. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ведется расследование произошедшего.

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