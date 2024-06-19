Нацстат Грузии обнародовал средние зарплаты по стране

Только за третий квартал текущего 2024 года средняя зарплата наемных работников в Грузии выросла более чем на 10% и составила больше двух тысяч лари, сообщила сегодня Национальная служба статистики страны.

Средняя номинальная месячная зарплата наемных работников в Грузии в третьем квартале 2024 года составила 2 056,7 лари, что на 10,9% больше, чем за тот же период минувшего 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

В денежном выражении самыми большими названы зарплаты в бизнес-секторе – 2190 лари, хотя выросли они лишь на 9,1%. А максимальный рост, на 14,8%, показали зарплаты в некоммерческом и финансовом секторе, хотя и составляют они сейчас 1 813,5 лари, предает Sputnik Грузия.

Конечно, по максимальным зарплатам лидирует столица – здесь сотрудники компаний получают в среднем 2 380 лари, а самым "бюджетным" стал регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии, где зарплаты лишь немного превышают тысячу - 1 070 лари.

Наиболее высоко оценивается труд IT-специалистов - 3 977 лари, строителей - 3 198 лари, финансистов - 3 187 лари и ученых - 3 063 лари.

А вот в зарплатах женщин и мужчин по-прежнему ощущается дискриминация: женщины зарабатывают на треть меньше, 1 650 лари у женщин и 2 450 лари у мужчин, говорится в сообщении.

(1 лари = $0,36)