Вестник Кавказа

Нацстат Грузии обнародовал средние зарплаты по стране

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Только за третий квартал текущего 2024 года средняя зарплата наемных работников в Грузии выросла более чем на 10% и составила больше двух тысяч лари, сообщила сегодня Национальная служба статистики страны.

Средняя номинальная месячная зарплата наемных работников в Грузии в третьем квартале 2024 года составила 2 056,7 лари, что на 10,9% больше, чем за тот же период минувшего 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

В денежном выражении самыми большими названы зарплаты в бизнес-секторе – 2190 лари, хотя выросли они лишь на 9,1%. А максимальный рост, на 14,8%, показали зарплаты в некоммерческом и финансовом секторе, хотя и составляют они сейчас 1 813,5 лари, предает Sputnik Грузия.

Конечно, по максимальным зарплатам лидирует столица – здесь сотрудники компаний получают в среднем 2 380 лари, а самым "бюджетным" стал регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии, где зарплаты лишь немного превышают тысячу - 1 070 лари.

Наиболее высоко оценивается труд IT-специалистов - 3 977 лари, строителей - 3 198 лари, финансистов - 3 187 лари и ученых - 3 063 лари.

А вот в зарплатах женщин и мужчин по-прежнему ощущается дискриминация: женщины зарабатывают на треть меньше, 1 650 лари у женщин и 2 450 лари у мужчин, говорится в сообщении.

(1 лари = $0,36)

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам

Абхазские бюджетники не останутся без зарплат

Абхазские бюджетники не останутся без зарплат

В Грузии ждут снижения инфляции и рост зарплат

В Грузии ждут снижения инфляции и рост зарплат

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Служба доходов Грузии рассказала о зарплатах в стране

Служба доходов Грузии рассказала о зарплатах в стране

Какая средняя зарплата в Дагестане?

Какая средняя зарплата в Дагестане?

Учителей Ставрополья ждут допвыплаты

Учителей Ставрополья ждут допвыплаты

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Сакстат обнародовал данные по средней зарплате в Грузии

Сакстат обнародовал данные по средней зарплате в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы