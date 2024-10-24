Грузия наращивает внешнюю торговлю

Несмотря на политические баталии, власти Грузии уверенно наращивают внешнюю торговлю – об этом свидетельствуют новые данные Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За 11 месяцев текущего 2024 года внешнеторговый оборот Грузии вырос по сравнению с тем же периодом минувшего года на 6,6%, составив $21,1 млрд, и продолжает расти, сообщает сайт Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Большую часть общего товарооборота составляет импорт – на его долю приходится $13,6 млрд, это на 5% больше, чем в минувшем 2023 году, передает Sputnik Грузия.

Тем не менее, экспорт показывает гораздо более уверенную динамику – так, он стал на 7,9% больше, чем в январе-ноябре 2023 года, и вырос до $6,011 млрд (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении.

Почти на 5% в стране вырос и отрицательный торговый баланс – он составил $9,1 млрд.