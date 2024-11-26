Что ждет Грузию со сменой президента?

Член правящей "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, который со стопроцентной вероятностью станет президентом Грузии, так как других кандидатов, кроме него, нет, имеет очень важное преимущество – он независим от влияния из-за рубежа, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, патриотизм Кавелашвили не вызывает никаких сомнений, и эта черта обладает на сегодня особой важностью.
"Для такой маленькой страны, как наша, и незащищенной с точки зрения существующих вокруг в регионе конфликтов, важно иметь президента, который не попадет под влияние ни одной иностранной силы"
– Папуашвили
В качестве контрпримера председатель парламента привел случай нынешнего президента Саломе Зурабишвили, поступки которой управляются из-за границы.
Соответственно, подчеркнул политик, когда Кавелашвили вступит в должность 29 декабря, Грузия наконец получит президента, на первом месте для которого будут интересы родной страны и народа, а также Конституция Грузии.