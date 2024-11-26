Вестник Кавказа

Что ждет Грузию со сменой президента?

Что ждет Грузию со сменой президента?
© Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили
Бывший футболист, а ныне политик Михаил Кавелашвили, который является единственным кандидатом в президенты и будет избран завтра, обладает таким важным достоинством, как независимость от иностранного влияния, рассказал спикер парламента.

Член правящей "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, который со стопроцентной вероятностью станет президентом Грузии, так как других кандидатов, кроме него, нет, имеет очень важное преимущество – он независим от влияния из-за рубежа, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, патриотизм Кавелашвили не вызывает никаких сомнений, и эта черта обладает на сегодня особой важностью.

"Для такой маленькой страны, как наша, и незащищенной с точки зрения существующих вокруг в регионе конфликтов, важно иметь президента, который не попадет под влияние ни одной иностранной силы"

– Папуашвили

В качестве контрпримера председатель парламента привел случай нынешнего президента Саломе Зурабишвили, поступки которой управляются из-за границы.

Соответственно, подчеркнул политик, когда Кавелашвили вступит в должность 29 декабря, Грузия наконец получит президента, на первом месте для которого будут интересы родной страны и народа, а также Конституция Грузии.

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