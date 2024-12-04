В Краснодарском крае загорелся склад с пластиковыми изделиями

В поселке Индустриальный на Кубани огонь охватил складские помещения. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В поселке Индустриальный Краснодарского края произошло возгорание складского комплекса, поведали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Площадь пожара составила около 500 кв м. К месту инцидента прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. С огнем борются около 70 человек, задействовано порядка 20 единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются.

Ранее в Краснодаре произошел пожар на улице Академика Губкина. Возгорание было зафиксировано на станции техобслуживания, два человека обратились за медицинской помощью.