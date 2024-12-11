Вестник Кавказа

Теплица «Алания» заработала в Северной Осетии

Теплица «Алания» заработала в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии заложили первый урожай томатов в тепличном комплексе «Алания». Ежегодно он будет производить до 20 тыс т продукции.

Тепличный комплекс по выращиванию томатов под названием «Алания» начал работу в Северной Осетии. Сегодня прошла закладка первого урожая, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

«Агрокомплекс, построенный в Пригородном районе, планирует производить до 20 тысяч тонн томатов в год. Предприятие размещено на территории площадью более 40 гектаров»

- Сергей Меняйло

Производить томаты в теплице будут круглый год, а продавать продукцию будут не только в самой республике, но и по всей стране.

Комплекс обеспечил свыше 900 человек рабочими местами. Через два года, когда теплица выйдет на полную производственную мощность, она будет приносить порядка 200 млн рублей в бюджет Северной Осетии.

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