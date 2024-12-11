Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Более 20 МВт потребляют майнинг-фермы в Абхазии. Власти республики продолжают с ними борьбу, чтобы снизить нагрузку на линии электроснабжения.

Майнинг в Абхазии использует свыше 20 МВт электричества сегодня, рассказал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

При этом незаконная деятельность майнинг-машин сократилась почти в 2 раза в сравнении с прошлой неделей.

Тимур Джинджолия отметил, что работа в этом направлении продолжается.

«Работа в этом направлении ведется усиленно, работают и днем, и ночью, и в выходные дни»

- Тимур Джинджолия

Напомним, что накануне власти Абхазии конфисковали двенадцать майнинг-ферм в селе Лыхны и Новом Афоне. Оказалось, что майнеры криптовалюты – основные потребители электричества в стране.