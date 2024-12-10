В Абхазии начали конфисковывать аппаратуру для майнинга криптовалют

Власти Абхазии минимизируют ущерб от майнинга криптовалют, наносящего значительный ущерб электроэнергетике страны – абхазские правоохранители начали конфисковывать оборудование у наиболее "рьяных" майнеров.

Абхазские правоохранители уже конфисковали в Гудаутском районе двенадцать майнинг-ферм, использующихся для добычи криптовалюты, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Участковые по поступившей к ним оперативной информации обнаружили и конфисковали восемь таких ферм в абхазском селе Лыхны – все они принадлежали одной женщине, которая таким образом зарабатывала себе на хорошую жизнь, не считаясь с ситуацией с энергоснабжением в стране, передает Sputnik Абхазия.

Еще четыре майнинг-фермы полицейские нашли в в Новом Афоне: у них тоже оказался один владелец.

Все оборудование конфисковано и помещено на склад Гудаутского отделения СГБ. Поиск "фермеров" продолжается, говорится в сообщении.

Напомним, основные потребители электроэнергии в Абхазии, где сложилась критическая ситуация с энергоснабжением – это майнеры криптовалюты, и энергетики намерены жестко ограничить их деятельность. Это подтвердил и глава управления энергосбыта компании "Черноморэнерго" Саид Блабба: он отметил, что в целом в год республика потребляет 2,6 млрд кВт/ч, из которых ИнгурГЭС вырабатывает 1,8 млрд, а экономический ущерб от майнинга криптовалют составляет 1,6 млрд кВт/ч.