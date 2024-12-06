Вестник Кавказа

Абхазия пытается решить энергетическую проблему за счет майнеров

Абхазия пытается решить энергетическую проблему за счет майнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Основные потребители электроэнергии в Абхазии, где сложилась критическая ситуация с энергоснабжением – это майнеры криптовалюты, и энергетики намерены жестко ограничить их деятельность.

Критическую ситуацию в энергоотрасли Абхазии обсудили в "Черноморэнерго": как отметил руководитель предприятия Тимур Джинджолия, республика получает 2,1 млн киловатт-часов в сутки от ИнгурГЭС, а майнинг криптовалют потребляет половину этой нормы.

"Ситуация критическая, несмотря на наши обращения к абонентам, практически ежедневно выявляется работа майнинга"

- Тимур Джинджолия

Это подтвердил и глава управления энергосбыта компании Саид Блабба: он отметил, что в целом в год республика потребляет 2,6 млрд кВт/ч, из которых ИнгурГЭС вырабатывает 1,8 млрд, а экономический ущерб от майнинга криптовалют составляет 1,6 млрд кВт/ч, передает Sputnik Абхазия.

"Эпидемия" майнинга, бушующая по свему Северному Кавказу, не обошла стороной и Абхазию – желание заработать быстро, много и без особых усилий привело к тому, что по самым скромным подсчетам специалистов "Черноморэнерго", в республике работает около 13 тыс устройств для добычи криптовалюты, которые потребляют львиную часть электроэнергии, хотя крупных ферм по итогам рейдов за последние две недели не выявлено, а значит – они ушли в подполье, в частные дома, а доступ в жилые помещения без разрешения суда запрещен, пояснил Блабба, добавив: аномальные нагрузки зафиксированы в каждом районе Абхазии.

Тимур Джинджолия заявил, что если ситуация не исправится, то фидеры, на которых зафиксируют аномальные нагрузки, будут полностью отключать.

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