Вестник Кавказа

Россия полностью возобновила поставки электричества в Абхазию

Россия полностью возобновила поставки электричества в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки электроэнергии из России в Абхазию, ограниченные накануне из-за аварии, вечером были возобновлены в полном объеме. График отключений на время ЧП не вводился.

Абхазия снова стала получать в полном объеме электричество из России, рассказали в пресс-службе "Черноморэнерго".

Это удалось сделать уже накануне вечером – после того, как российские специалисты устранили последствия аварии, из-за которой и пришлось ограничить подачу электричества.

Напомним, накануне глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал, что гуманитарный переток электроэнергии из РФ в Абхазию пришлось ограничить из-за технических неполадок на российской стороне. По его словам, на время ремонта в республику поставлялось на 40 мегаватт меньше российского электричества.

В то же время, Джинджолия подчеркивал, что об установлении графика отключений речи пока не идет. При дефиците света будут временно отключать подстанции, которые больше всего загружены.

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