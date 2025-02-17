Вестник Кавказа

Россия временно поставляет Абхазии меньше электричества

Россия временно поставляет Абхазии меньше электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переток электроэнергии из России в Абхазию несколько снижен в данный момент из-за аварии на территории РФ, рассказали в Черноморэнерго. В компании прокомментировали и возможность введения графика отключений.

Переток электричества из РФ в Абхазию временно уменьшен по объективным причинам, сообщил глава Черноморэнерго Тимур Джинджолия.

По его словам, причина заключается в аварии на российской стороне. Из-за нее поставки сокращены на 40 мегаватт.

"Мы уже обесточили четыре подстанции"

– Джинджолия

Он заверил, что, как только российские энергетики устранят неполадки, электроснабжение в Абхазии полностью восстановится.

Касательно возможности введения графика отключений Джинджолия уточнил, что устанавливать его пока необходимости нет: специалисты будут просто отключать самые загруженные подстанции.

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