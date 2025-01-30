Ситуация в Абхазии для туристов 2025: выборы, электричество, мазут

Обстановка в Абхазии сегодня интересует многих туристов из России с приближением пляжного сезона. Расскажем о результатах выборов президента, ситуации с электричеством и есть ли мазут в Абхазии.

В последние месяцы Абхазия столкнулась с рядом проблем, которые отпугнули часть туристов от отдыха в стране. Среди них нестабильная политическая обстановка, обострившаяся в ноябре 2024 года, многочасовые веерные отключения электричества и разлив мазута в Черном море, оказавший сильное негативное воздействие на соседний Краснодарский край. Расскажем о текущей обстановке в Абхазии для туристов и о том, как страна справляется со всеми напастями в 2025 году.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Выборы в Абхазии 2025

Необходимость проведения досрочных президентских выборов была продиктована прошедшими в Абхазии в ноябре протестами оппозиции и отставкой действующего тогда главы страны Аслана Бжании. Голосование прошло 15 февраля 2025 года. Избирательные участки были открыты не только в самой республике, но и в других странах – Турции и России. Явка составила 65%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По итогам первого тура ни один из кандидатов не смог набрать свыше 50% голосов избирателей. В связи с этим ЦИК Абхазии объявил проведение второго тура, куда прошли наиболее популярные кандидаты – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Проведение второго тура выборов назначили на 1 марта. После подсчета голосов новым президентом Абхазии стал Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов избирателей, а его оппонент - 41,54% голосов. Инаугурация должна пройти спустя месяц после оглашения результатов выборов, то есть в апреле.

Новый президент Абхазии Бадра Гунба и его отношение к России

После победы на выборах новоизбранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что один из приоритетов его внешнеполитического курса – сближение с Россией. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Сухума бывали иногда непростыми, но теперь, под его руководством, Абхазия наладит крепкое и многостороннее сотрудничество с РФ.

© Фото: сайт Верховного Суда Абхазии

Бадра Гунба получил поздравление с победой на выборах от президента России Владимира Путина. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Сухумом и пожелал новоизбранному президенту здоровья и благополучия.

Еще находясь на посту и.о главы Абхазии, Бадра Гунба заключил договоренности с первым замглавой администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Благодаря этому в республику начала поступать помощь от России: развитие получили сферы образования, здравоохранения и авиации. С последней связан будущий запуск аэропорта в Сухуме, намеченный на май 2025 года. Первый самолет прибыл в абхазскую столицу из Москвы 7 февраля в тестовом режиме.

Ситуация с электричеством в Абхазии

Одной из самых серьезных проблем последних месяцев в Абхазии стало периодическое отключение электроэнергии. Ежедневные отключения света по всей стране ввели с начала ноября, однако с тех пор график отключений менялся несколько раз то в лучшую, то в худшую сторону.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с кризисом власти Абхазии обратились к России и попросили возобновить гуманитарный переток электричества в республику, так как его отсутствие начало нести серьезные угрозы для сфер здравоохранения и образования. С 23 декабря 2024 года РФ бесплатно направила в Абхазию 327 млн кВт·ч.

С 7 февраля 2025 года Москва возобновила поставки электроэнергии в полном объеме. Это произошло после встречи Бадры Гунбы и замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака. С того момента массового отключения электроэнергии в Абхазии не происходит, исключая разовые аварийные ситуации.

Дойдет ли мазут до Абхазии?

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух нефтяных танкеров – "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Из-за этого в Черном море оказались тысячи тонн мазута, от которого особенно сильно пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае. После нефтепродукты достигли берегов курортов Крыма.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Около побережья Абхазии следов мазута не обнаружено. Часть экспертов высказывает мнение, что разлив нефтепродуктов не окажет серьезного влияния на морские пляжи республики, другая часть считает, что для оценки ситуации с мазутом в Абхазии необходимо дождаться потепления, так как именно в таких условиях нефтепродукты, осевшие на дне, всплывают.

Какая обстановка в Абхазии для туристов сейчас?

Российские туроператоры надеются, что Абхазия восстановит прежний уровень бронирований отдыха после окончания президентских выборов и стабилизации политической обстановки в стране. Для объективной оценки ситуации необходимо дождаться реакции общества и представителей оппозиции на победу Бадры Гунбы, считают эксперты.

Они также отмечают, что сейчас российские туристы разделились на две части: одни отказываются от отдыха в Абхазии, считая его небезопасным, а другие, напротив, решают "переключиться" с Анапы, где судьба курортного сезона еще неизвестна из-за мазута, на абхазские курорты. Таким образом, туроператоры не наблюдают ни снижения спроса на отдых в Абхазии, ни его роста.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Некоторые отели в Абхазии предоставляют возможность путешественникам отменить бронирование без больших штрафов и потерь. Этим пользуются россияне, которые не до конца уверены в том, где хотят провести свой отпуск.

В случае отключения электроэнергии многие отели имеют запасные генераторы, которые обеспечат комфортное пребывание туристов в стране, если ликвидация последствий аварии не займет долгое время.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогнозируется, что открытие аэропорта в Сухуме также сделает Абхазию более удобной и привлекательной для туристов: рост потока путешественников может достичь 10-15%. Также планируется реконструкция контрольно-пропускного пункта "Псоу" на границе России и Абхазии, уже летом там появятся новые комфортные условия.

Стоит отметить, что отдых в Абхазии в 2025 году обойдется примерно на 20% дешевле, чем на российских курортах, при условии, что в республике постоянно строятся новые туристические объекты и обновляются старые.