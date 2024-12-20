Отключения света в Абхазии увеличатся с 9 января

С завтрашнего дня в Абхазии изменят график отключений электричества. Ежедневные отключения увеличатся до шести часов.

В Абхазии увеличивается длительность отключений электричества с 9 января.

О введении нового графика информирует "Черноморэнерго". Ежедневные отключения составят шесть часов, три периода по два часа. В популярной у туристов Гагре с 9 января свет будут отключать с 04.00 до 06.00, с полудня до 14.00, а также в вечернее время 20.00-22.00.

Со 2 января в республике отключают свет на 4 часа в сутки. Ранее сообщалось, что после праздников в Абхазии изменится график отключений, гуманитарные поставки энергии из России планируется расходовать так, чтобы этой электроэнергии хватило до конца зимы.