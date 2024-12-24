Еще 4 майнинг-фермы закрыли в Абхазии

В Абхазии продолжают бороться с майнингом криптовалют. Сегодня в Сухуме нашли и прикрыли 4 фермы по добыче цифрового капитала и изъяли 18 специальных аппаратов.

В столице Абхазии сотрудники МВД нашли 4 фермы по добыче криптовалюты, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Они располагались в многоквартирных домах на улицах Василия Лакоба, Киараз и Чалмаз, а также в подвале дома на улице Чалмаз.

Правоохранители изъяли 18 майнинговых машин. Их владельцы арестованы, на них составлены административные протоколы.

Напомним, что в Абхазии объявили активную борьбу с майнингом криптовалют из-за энергокризиса. В МВД республики создадут специальное подразделение, которое будет искать и наказывать нелегальных добытчиков.