Спецподразделение для борьбы с майнингом появится в Абхазии

Сложная ситуация с электроэнергией в Абхазии заставляет власти страны активно бороться с майнингом. В республике бороться с добычей криптовалюты будут подготовленные кадры МВД.

В Абхазии решили бороться с майнингом основательно: в МВД республики создадут специальное подразделение, которое будет бороться с нелегальными добытчиками криптовалюты. Об этом сообщил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.

"Министерству внутренних дел Абхазии также поручено разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения"

– и.о. президента Абхазии Бадра Гунба

Отметим, что в середине декабря парламент республики запретил майнинг на всей территории Абхазии. Нарушение запрета стало уголовно наказуемым. Также власти страны ввели запрет на оборот оборудования для майнинга.

Напомним, что в республике наблюдается сложная ситуация с электроэнергией, сопряженная с регулярными отключениями света. Вчера стало известно, что Россия будет поставлять электричество в Абхазию на безвозмездной основе.