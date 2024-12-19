Когда Абхазия израсходует социальный переток электричества из России?

Поступающей из России в рамках социального перетока электроэнергии Абхазии хватит примерно до середины февраля – именно из-за этого власти увеличили время отключений света.

Российское электричество, которое Абхазия получает в рамках социального перетока, республика израсходует, при нынешнем уровне потребления, примерно к 18 февраля, заявил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

Именно поэтому, подчеркнул он, с 8 января был изменен график веерных отключений: к двум двухчасовым отключениями в день добавилось еще одно, аналогичной продолжительности, так что теперь свет отсутствует в общей сложности в течение 6 часов в день.

Джинджолия напомнил, что гуманитарный переток электроэнергии из России составляет 327 млн кВт⋅ч, он поступает с 23 декабря. Когда он будет израсходован и до момента, когда весной ИнгурГЭС заработает на полную мощность, Абхазии понадобится еще 150 млн киловатт.

Глава компании уточнил, что то, как развернутся события в итоге, зависит от погоды и уровня потребления. Он не обошел стороной и проблему майнинг-ферм: по его словам, ежедневно они незаконно потребляют полмиллиона кВт⋅ч энергии, передает Sputnik Абхазия.