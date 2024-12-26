Вестник Кавказа

Цена на электричество подскочила в Абхазии

Цена на электричество подскочила в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тарифы на электричество увеличились с 2025 года в Абхазии. Повышение цены электроэнергии – плановое, оно производится каждый год. Какими были и какими стали тарифы на свет в Абхазии.

Жителям Абхазии с Нового года придется больше платить за электричество, рассказал глава Минэнерго Джансух Нанба.

По его словам, рост тарифов произошел с первого января согласно постановлению абхазского правительства от 2022 года: в соответствии с этим документом, цены на свет повышаются каждый год до 2026 года.

Тарифы для физлиц

Цена электричества для физических лиц, использующих его в бытовых целях, зависит от подключения. При однофазном она составляет 1,7 рубля за кВт⋅ч, при трехфазном – 2,2 рубля за кВт⋅ч (в 2024 году 1,4 и 1,8 соответственно).

Тарифы для юрлиц и предпринимателей

Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 2025 года будут платить 3,2 рубля за кВт⋅ч. Ранее тариф составлял 2,6 рубля за кВт⋅ч.

Тарифы для организаций

Образовательные и медицинские организации теперь будут потреблять электричество по цене 2,2 рубля за 1 кВт⋅ч. Ранее свет обходился им в 1,7 рубля за кВт⋅ч.

Органы власти и учреждение, которые существуют за счет местного бюджета, будут платить по 3,1 (вместо 2,5) рубля за кВт⋅ч. Финансируемые из республиканского бюджета госорганы заплатят 3,2 (а не 2,6, как раньше) рубля за кВт⋅ч.

Криптовалютчики

Электроэнергия, затрачиваемая для майнинга криптовалюты, обойдется майнерам в 4,2 (ранее 4) рубля за кВт⋅ч.

Стоит отметить, что майнинг в Абхазии запрещен, за него полагается наказание вплоть до уголовного, передает Sputnik Абхазия.

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