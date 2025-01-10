Украденный провод оставил без электричества часть Абхазии

Воры провода лишили шесть поселков в Ткуарчалском районе Абхазии подачи электричества. Энергетики республики заменят его новым, привезенным из Сухума.

В Ткуарчалском районе Абхазии был украден провод длиной более 300 м. Из-за этого жители 6 населенных пунктов остались без электричества, рассказали в "Черноморэнерго".

Предприятие уже подало заявление в правоохранительные органы республики. Преступников разыскивают.

Сейчас многие жители Ткуарчалского района обогревают дома при помощи печей и дров. Тем, у кого этого нет, приходится особенно сложно без электричества, передал глава РЭС Тимур Гогуа в разговоре с изданием Sputnik Абхазия. Он отметил, что среди них много детей и пожилых людей.

"Черноморэнерго" решило установить новый провод взамен украденного. Работы будут проведены в скором времени. Все необходимое оборудование прибудет из Сухума.