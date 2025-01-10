Вестник Кавказа

Украденный провод оставил без электричества часть Абхазии

Украденный провод оставил без электричества часть Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воры провода лишили шесть поселков в Ткуарчалском районе Абхазии подачи электричества. Энергетики республики заменят его новым, привезенным из Сухума.

В Ткуарчалском районе Абхазии был украден провод длиной более 300 м. Из-за этого жители 6 населенных пунктов остались без электричества, рассказали в "Черноморэнерго".

Предприятие уже подало заявление в правоохранительные органы республики. Преступников разыскивают.

Сейчас многие жители Ткуарчалского района обогревают дома при помощи печей и дров. Тем, у кого этого нет, приходится особенно сложно без электричества, передал глава РЭС Тимур Гогуа в разговоре с изданием Sputnik Абхазия. Он отметил, что среди них много детей и пожилых людей.

"Черноморэнерго" решило установить новый провод взамен украденного. Работы будут проведены в скором времени. Все необходимое оборудование прибудет из Сухума.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новоафонская пещера в Абхазии примет два концерта до лета

Новоафонская пещера в Абхазии примет два концерта до лета

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Рицинский нацпарк в Абхазии за год потерял популярность

Рицинский нацпарк в Абхазии за год потерял популярность

Мазута нет в море в Сухуме – экологи

Мазута нет в море в Сухуме – экологи

Новоафонская пещера в Абхазии разонравилась туристам

Новоафонская пещера в Абхазии разонравилась туристам

Дойдет ли мазут в Черном море до Абхазии?

Дойдет ли мазут в Черном море до Абхазии?

Абхазия будет одним из самых популярных направлений в 2025 году – АТОР

Абхазия будет одним из самых популярных направлений в 2025 году – АТОР

Новый Афон вошел в список самых доступных курортов в январе

Новый Афон вошел в список самых доступных курортов в январе

Что сделал для Абхазии Николай Смецкой и что сейчас с его наследием?

Что сделал для Абхазии Николай Смецкой и что сейчас с его наследием?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы