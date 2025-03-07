Вестник Кавказа

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ремонтные работы на воздушной ЛЭП временно приостановлены из-за опасной погоды в Абхазии. Ранее сегодня утром часть республики перестала получать электричество из-за повреждения оборудования.

Ликвидировать аварию на ЛЭП, произошедшую в понедельник утром в Абхазии, на данный момент невозможно из-за грозы, рассказали в компании "Черноморэнерго".

ЧП случилось на ВЛ "Бзыбь 220". В результате свет пропал в столице Абхазии Сухуме, а также в нескольких районах – Гулрыпшском, Очамчырском и частично Гудаутском. Специалисты отправились искать причину отключения.

Оказалось, что электричество пропало из-за того, что разорвался грозозащитный трос. Электрики планировали, что починить оборудование удастся в течение максимум четырех часов.

Однако вечером началась грозы, и работы пришлось прекратить, передает Sputnik Абхазия.

Все отключенные районы почти сразу на время устранения поломки были запитаны от ИнгурГЭС.

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