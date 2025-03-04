Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Сегодня утром на магистральном газопроводе в районе аджарского села Цецхлаури произошла авария: подробности не уточняются, однако без газа остались свыше 100 тысяч абонентов, на устранение аварии специалисты запросили три дня.

Сегодня утром на магистральном газопроводе в Аджарии произошла масштабная авария, оставившая без газоснабжения жителей большей части Аджарии и Гурии - в общей сложности свыше 100 тыс человек, сообщило "Аджарское телевидение".

Газопровод принадлежит компании SOCAR Georgia Gas, известно, что авария произошла у аджарского села Цецхлаури, а вот ее причины и масштабы в компании не раскрывают. Известно лишь, что на место происшествия уже прибыли и работают технические группы газораспределительной компании. Возвращать голубое топливо в дома поэтапно они начнут уже завтра утром, но не всем, передает Sputnik Грузия.

"Для полного восстановления подачи газа нам понадобится три дня"

- директор SOCAR Georgia Gas Ajara Вахтанг Беришвили.

Также известно, что подача газа полностью прекращена в Батуми, Кобулети, Хелвачаури и части районов Гурии.