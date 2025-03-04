Вестник Кавказа

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром на магистральном газопроводе в районе аджарского села Цецхлаури произошла авария: подробности не уточняются, однако без газа остались свыше 100 тысяч абонентов, на устранение аварии специалисты запросили три дня.

Сегодня утром на магистральном газопроводе в Аджарии произошла масштабная авария, оставившая без газоснабжения жителей большей части Аджарии и Гурии - в общей сложности свыше 100 тыс человек, сообщило "Аджарское телевидение".

Газопровод принадлежит компании SOCAR Georgia Gas, известно, что авария произошла у аджарского села Цецхлаури, а вот ее причины и масштабы в компании не раскрывают. Известно лишь, что на место происшествия уже прибыли и работают технические группы газораспределительной компании. Возвращать голубое топливо в дома поэтапно они начнут уже завтра утром, но не всем, передает Sputnik Грузия.

"Для полного восстановления подачи газа нам понадобится три дня"

- директор SOCAR Georgia Gas Ajara Вахтанг Беришвили.

Также известно, что подача газа полностью прекращена в Батуми, Кобулети, Хелвачаури и части районов Гурии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем

Житель Ставрополья погиб под колесами грузовика ночью

Житель Ставрополья погиб под колесами грузовика ночью

В Аргуне взорвался строительный магазин

В Аргуне взорвался строительный магазин

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

ДТП с трактором в Тбилиси: пострадали трое

ДТП с трактором в Тбилиси: пострадали трое

Подробности ДТП с поездом в Армении рассказали в ЮКЖД

Подробности ДТП с поездом в Армении рассказали в ЮКЖД

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы