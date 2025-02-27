Вестник Кавказа

Авария лишила тепла 20 многоквартирных домов в Краснодаре

Батарея отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из округов Краснодара произошла авария. В результате 20 домов города лишились теплоснабжения. Планируется восстановить подачу в полночь.

Жители Прикубанского района Краснодара столкнулись с аварийным отключением горячей воды и отопления, сообщает Муниципальный центр управления краевой столицы.

Причиной аварии стала утечка теплоснабжения на трубе диаметром 600 мм на зеленой зоне возле храма по улице Красных Партизан 6/2 сегодня вечером.

Отмечается, что из-за этого тепла лишились жители 20 многоквартирных домов города. Сейчас на месте работают специалисты, они обещают завершить работы в полночь.

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