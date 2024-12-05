Крымским спасателям удалось эвакуировать экипаж тонущего танкера

Сотрудникам МЧС Крыма удалось, несмотря на сильный ветер и шторм, эвакуировать с танкера "Волгонефть 212" 13 моряков, хотя и не обошлось без жертвы. Судьба экипажа второго танкера, терпящего бедствие, пока неизвестна.

С танкера "Волгонефть 212", который попал в шторм в Керченском проливе Черного моря, удалось эвакуировать 13 моряков, один из них погиб, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

"С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб"

- МЧС России

Известно, что танкер "Волгонефть 212" получил серьезные повреждения, после чего сел на мель, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

Позже российское спасательное ведомство сообщило, что повреждение в Керченском проливе получил еще один танкер "Волгонефть 239", который также перевозил нефтепродукты - на борту находятся 14 человек экипажа.

На спасение моряков из Керчи вышли два буксира, также на место аварии были отправлены два вертолета спасателей. Сейчас ликвидацией последствий занимаются более 50 специалистов и 11 единиц техники.

На этот момент информация об экипаже второго судна не поступала.