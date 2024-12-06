В каких странах россияне встретят Новый год?

Определены главные туристические направления на новогодние праздники. В пятерку самых популярных вошла Армения. Россияне в среднем бронируют отдыха на 10 дней.

Сервис по приобретению авиабилетов «Авиасейлс» в результате проведенного исследования обнародовал главные направления для отдыха россиян на Новый год.

В компании сообщили, что в текущем году доля граждан, которые собираются провести зимние праздники за пределами страны, возросла на 4% и составила 29%.

Отмечается, что самым популярным направлением стал Тайланд – 11%. В тройку также вошли Узбекистан (10%) и Турция (8%). Далее по популярности расположилась Армения (7%).

Стоит добавить, что, помимо вышеперечисленных стран, российские туристы намерены провести Новый год в Эмиратах, Казахстане, Беларуси, Грузии, Индонезии и Китае.

Исследование показало, что в среднем путешественники бронируют отдых на 10 дней, а в Тайланд и Индонезию – на 17 дней. Семейными направлениями признаны Тайланд, Вьетнам и ОАЭ.