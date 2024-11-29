Армения уже год как должна ОДКБ – МИД России

Ереван не платит взносы в ОДКБ в течение года, рассказали в МИД РФ. Таким положение дел может оставаться на протяжении еще одного года, после чего, то есть в конце 2025 года, организация примет необходимые решения.

У армянской стороны есть финансовый долг перед ОДКБ: Ереван уже год не платит взносы, которые он должен вносить как член Организации, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Армения может безнаказанно продолжать уклоняться от уплаты еще год, то есть до конца 2025 года.

"Два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения"

– дипломат

В то же время, как передает РИА Новости, замминистра уточнил, что такую ситуацию – когда у страны-участницы накапливается долг перед ОДКБ – нельзя назвать сверхъестественной. Панкин отметил, что в аналогичные положения уже попадали и другие члены организации.