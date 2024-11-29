Вестник Кавказа

Армения уже год как должна ОДКБ – МИД России

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Ереван не платит взносы в ОДКБ в течение года, рассказали в МИД РФ. Таким положение дел может оставаться на протяжении еще одного года, после чего, то есть в конце 2025 года, организация примет необходимые решения.

У армянской стороны есть финансовый долг перед ОДКБ: Ереван уже год не платит взносы, которые он должен вносить как член Организации, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Армения может безнаказанно продолжать уклоняться от уплаты еще год, то есть до конца 2025 года.

"Два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения"

– дипломат

В то же время, как передает РИА Новости, замминистра уточнил, что такую ситуацию – когда у страны-участницы накапливается долг перед ОДКБ – нельзя назвать сверхъестественной. Панкин отметил, что в аналогичные положения уже попадали и другие члены организации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

Встреча по Сирии может состояться на этой неделе

Встреча по Сирии может состояться на этой неделе

Россия готова наладить отношения с Грузией

Россия готова наладить отношения с Грузией

МИД РФ: вопрос встречи стран астанинского формата по Сирии обсуждается

МИД РФ: вопрос встречи стран астанинского формата по Сирии обсуждается

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия рассказала о модернизации &quot;3+3&quot;

Россия рассказала о модернизации "3+3"

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы