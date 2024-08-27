Вестник Кавказа

Российские финансисты готовят интервенцию на рынок Казахстана

Российские финансисты готовят интервенцию на рынок Казахстана
© Фото: пресс-служба Finam.ru
В скором времени на казахстанский финансовый рынок может выйти российская финансовая группа "Финам" – трейдер уже ведет переговоры о покупке компании-брокера в Казахстане.

Российская финансовая группа "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, заявил председатель правления Владислав Кочетков, - сообщает пресс-служба компании.

Расширение географии – давний план российского трейдера, и внедряется он не только за счет новых бирж, но и за счет новых лицензий холдинга, в том числе и за счет выхода на рынок Казахстана, цитирует его Sputnik Казахстан.

"Недавно мы с коллегами посетили страну, провели ряд переговоров, поняли, что она для нас интересная - возобновляем переговоры о покупке казахстанского брокера. Скорее всего, в первом квартале 2025 года уже сможем сделку проанонсировать. Сейчас в процессе переговоров. Есть две цели, с ними плотно общаемся, цены в принципе нас устраивают"

- Владислав Кочетков

В Казахстане сейчас продаются два брокера, однако кого из них планирует приобрести "Финнам", не указывается: известно лишь, что он является торговым членом Казахстанской фондовой биржи и Международной биржи Астаны, пишет издание Frank Media.

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