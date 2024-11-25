В Подмосковье построят международный торгово-логистический центр

В скором времени на подмосковной железнодорожной станции в наро-фоминском поселке Селятино будет построен крупный торгово-логистический центр, который построят Россия, Китай и Казахстан.

В ходе официального визита в Казахстан президента России Владимира Путина его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев упомянул проект в подмосковном Селятино, отметив: это один из успешных примеров сотрудничества в транспортной сфере.

"Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай – Казахстан – Россия"

- Касым-Жомарт Токаев

Соглашение о строительстве крупного торгово-логистического центра в Москвоской области в ноябре подписали ведущая транспортно-складская компания Московской области "Славтранс-Сервис", казахстанская компания "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги)" и китайская Xi’an Free Trade Port Construction and Operation, и он уже успешно реализуется, передает Sputnik Казахстан.

Уже создано совместное предприятие - CRK Terminal, финансирование строительства идет за счет средств участников в равных долях, 33,3%.

В скором времени на 26 га в наро-фоминском Селятино вырастут мультитоварный склад, мультитемпературный склад, контейнерные площадки для 3 тыс двадцатифутовых контейнеров и площадки для хранения до 10 тыс легковых авто.

Проект будет реализован до конца 2025 года – он обеспечит замкнутый логистический "от склада до склада" на маршруте Китай – Казахстан – Россия.