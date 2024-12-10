Вестник Кавказа

Азербайджан принял более 2 млн туристов за год

Азербайджан принял более 2 млн туристов за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане подвели итоги туристического сезона. За год страну посетили около 2,4 млн человек.

Стало известно количество туристов, посетивших Азербайджан в этом году. Республика приняла порядка 2,4 млн человек в этом году, поведали в Азербайджанском бюро по туризму. 

Отмечается, что рост турпотока в Азербайджане за минувший год составил 28%. 

Россияне оказались самыми частями путешественниками в республике. Также популярностью страна пользовалась у туристов из Турции и Индии. К ним подтягиваются и гости из Поднебесной: число туристов из Китая за год удвоилось.

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