Восемь сел остались без газа в КЧР

Авария на газопроводе произошла сегодня утром у одного из сел в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии. В результате подача газа прекратилась в восемь сел. Ситуация на контроле у главы республики.

ЧП на газопроводе случилось утром в воскресенье в КЧР, сообщили в компании "Газпром газораспределение Черкесск".

Уточняется, что пострадал газопровод у села Знаменка, которое находится в Прикубанском районе. В результате была прекращена подача газа в восемь сел этого же района.

"Без газа временно остались населенные пункты Койдан, Абазинка, Николаевское, Знаменка, Пристань, Привольное, Ильичевское и Пригородное"

– пресс-служба компании

В сообщении подчеркивается, что специалисты сразу же начали устранять последствия прорыва, чтобы как можно быстрее вернуть газ местным жителям.

Происшествие прокомментировал глава региона Рашид Темрезов. Он уточнил, что, пока ЧП не будет ликвидировано, в котельных столицы республики Черкесска будут сжигать меньше газа.

Кроме того, он добавил, что на место событий прибыли и члены республиканского правительства. Темрезов также заверил, что делается все возможное, чтобы газ в села вернулся уже сегодня.